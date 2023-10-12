Мэттьюс стал самым быстрым игроком из США, забросившим 300 шайб в НХЛ
Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (6:5 Б).
Как сообщает сайт НХЛ, первый гол в этой игре стал для 26-летнего хоккеистка 300-м в лиге и для этого ему понадобилось 482 матча. Мэттьюс стал самым быстрым игроком в истории НХЛ, родившимся в США и забросившим 300 шайб. Он превзошел рекорд, ранее принадлежавший Пэту Лафонтену (549 матчей).
Также американец оформил свой второй в карьере хет-трик в стартовых матчах сезона. Только три игрока в истории НХЛ сделали столько же: Брендан Шэнахан (в 1993 и 2001 годах), Кэм Нили (январь 1995 и октябрь 1995) и Коннор Макдэвид (2017 и 2022).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|1
|1
|0
|2
|2
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|3
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|4
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|5
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|6
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|7
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|8
|Питтсбург
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|1
|1
|0
|2
|2
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|3
|Торонто
|1
|1
|0
|2
|4
|Монреаль
|1
|0
|1
|1
|5
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|6
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|7
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|8
|Оттава
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Чикаго
|2
|1
|1
|2
|2
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|6
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|7
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|8
|Сиэтл
|1
|0
|1
|0
|12.10
|02:00
|
Торонто – Монреаль
|6 : 5 Б
|12.10
|02:00
|
Каролина – Оттава
|5 : 3
|12.10
|02:30
|
Бостон – Чикаго
|3 : 1
|12.10
|05:00
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -
|12.10
|05:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|- : -
|12.10
|05:00
|
Калгари – Виннипег
|- : -
|И
|О
|
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Ник Пол
Тампа-Бэй
|1
|3
|
|
Брэйден Пойнт
Тампа-Бэй
|1
|3
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|1
|2
|И
|Г
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|1
|2
|
|
Ник Пол
Тампа-Бэй
|1
|2
|
|
Сидни Кросби
Питтсбург
|1
|1
|И
|КН
|
|
Адин Хилл
Вегас
|1
|1.00
|
|
Петр Мразек
Чикаго
|1
|2.00
|
|
Йонас Йоханссон
Тампа-Бэй
|1
|3.00