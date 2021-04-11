Мэттьюс стал первым американцем в НХЛ, забившим 30 или более голов в каждом из своих первых пяти сезонов
05:10
Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (6:5).
23-летний игрок стал первым американцем в истории НХЛ, забившим 30 или более голов в каждом из своих первых пяти сезонов.
В текущем сезоне Мэттьюс провел 38 матчей, в которых набрал 52 (31+21) очка.
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