Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь / результаты Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Мэттьюс стал первым американцем в НХЛ, забившим 30 или более голов в каждом из своих первых пяти сезонов

05:10
Теги:

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (6:5).

23-летний игрок стал первым американцем в истории НХЛ, забившим 30 или более голов в каждом из своих первых пяти сезонов.

В текущем сезоне Мэттьюс провел 38 матчей, в которых набрал 52 (31+21) очка.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...