Мэттьюс стал первой звездой недели в НХЛ

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс был выбран первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ. В четырех матчах он забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

Второй звездой стал форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер. В трех матчах он набрал 8 (2+6) очков.

Третьей звездой был назван нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос. В его активе 4 (2+2) очка в двух играх.