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Сегодня, 22:40

Мэттьюс стал новым капитаном «Торонто»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс стал новым капитаном команды, сообщается на официальном сайте клуба.

26-летний американец стал 26-м капитаном в истории «Мэйпл Ливз». Он получил джерси с капитанской нашивкой от Джона Тавареса.

Мэттьюс выступает за «Торонто» с 2016 года. В минувшем сезоне форвард провел 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 107 (69+38) очков. В 5 играх плей-офф он набрал 4 (1+3) очка.

Остон Мэттьюс
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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