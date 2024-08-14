Мэттьюс стал новым капитаном «Торонто»

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс стал новым капитаном команды, сообщается на официальном сайте клуба.

26-летний американец стал 26-м капитаном в истории «Мэйпл Ливз». Он получил джерси с капитанской нашивкой от Джона Тавареса.

Мэттьюс выступает за «Торонто» с 2016 года. В минувшем сезоне форвард провел 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 107 (69+38) очков. В 5 играх плей-офф он набрал 4 (1+3) очка.