Мэттьюс, Славин и Сперджен претендуют на Леди Бинг Трофи

Пресс-служба НХЛ опубликовала на официальном сайте лиги список претендентов на Леди Бинг Трофи. В него вошли форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, защитник «Каролины» Джейкоб Славин и защитник «Миннесоты» Джаред Сперджен.

Награда ежегодно присуждается хоккеисту, ставшему образцом честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством. Победителя голосованием определяют члены Ассоциации хоккейных журналистов. Его результаты назовут на церемонии вручения индивидуальных призов, которая состоится во время полуфиналов или финала Кубка Стэнли.

Мэттьюс стал лучшим снайпером лиги (41 гол), занял первое место в ней по победным шайбам (12) и разделил пятое по результативности (66 очков), сыграв 52 матча за «Торонто». В среднем за встречу он проводил на льду 21:33, заработав коэффициент полезности плюс-21. В нынешнем сезоне его удаляли на две минуты всего пять раз. В чемпионате 2019-20 годов центрфорвард получил четыре малых штрафа, а за пять сезонов в НХЛ Мэттьюс провел на скамейке штрафников в общей сложности 56 минут, и ни разу больше 14 за сезон.

Славин стал лучшим в «Каролине» по среднему игровому времени (22:59) и получил всего один малый штраф за 52 матча чемпионата, хотя играл против ведущих троек. Защитник набрал 15 (3+12) очков, заработал коэффициент полезности плюс-22, проводя 2:43 в меньшинстве в среднем за игру.

Сперджен стал самым результативным игроком обороны «Миннесоты» с 25 (7+18) очками и четвертым в команде по среднему игровому времени (22:05). В 54 матчах чемпионата 2020-21 годов его три раза отправляли в штрафной бокс. С ним «Миннесота» (35-16-5) пробилась в плей-офф в восьмой раз за последние девять лет. Он впервые становится финалистом этой награды. Игроки «Миннесоты» еще никогда не получали «Леди Бинг Трофи».

Действующим обладателем этого приза является Нэйтан Маккиннон из «Колорадо».