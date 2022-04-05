Мэттьюс с 54 шайбами повторил рекорд «Торонто» по голам за сезон

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (6:2).

Таким образом, на счету 24-летнего американца 54 шайбы в текущем сезоне. Мэттьюс повторил рекорд франшизы по голам за сезон, который установил Рик Вейв в сезоне-1981/82.

В текущем сезоне Мэттьюс провел 64 матча, в которых набрал 92 (54+38) очка.