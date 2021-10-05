Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Мэттьюс рассказал о восстановлении после операции

5 октября, 23:40
Теги:

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс рассказал о восстановлении после операции на запястье.

«Я двигаюсь вперед постепенно, день за днем и планирую сыграть в первом матче. Надеюсь на это. Я себя довольно хорошо чувствую. Стабильно прогрессирую. За последние несколько недель сумел продвинуться вперед, начал работать с шайбой, бросать. Чувствую себя комфортнее. И я тренируюсь с ребятами — это хороший знак для меня.

Контрольные матчи? Думаю, что это весьма полезно для меня по целому ряду соображений, но не уверен, что буду играть. Осталось несколько матчей. Надо посмотреть, как будет складываться ситуация на этой неделе.

Мне сейчас нужно физически восстановиться, выйти на уровень, когда я был здоров на 100%. И я определенно двигаюсь в этом направлении. Для этого нужно время, но я доволен результатом. Я еще не добился полностью того, к чему стремлюсь, но мне нравится, как проходит восстановление. Не все зависит только от меня в этом процессе, но я доволен тем, чего уже добился. Буду работать дальше и надеяться на лучшее», — цитирует Мэттьюса русскоязычный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне Мэттьюс провел 52 матча в НХЛ, набрав 66 (41+25) очков. Также на его счету 5 (1+4) очков в 7 играх плей-офф.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/matthews-nadeetsya-igrat-s-nachala-sezona/c-326578942

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Читайте также

Смерть в Bare Knuckle. Американский боец умер после страшного нокаута
«Питтсбург» не торопится продлевать контракт с Малкиным
Ван Гал не вызвал Промеса в сборную Нидерландов из-за уголовного дела
«Бердыев сказал, что мы уже в «Спартаке». На нас и контракты были готовы». Вторая часть большого интервью тренера вратарей сборной Виталия Кафанова
«Она ее не любит!» Милохин за спиной Медведевой намекнул на их отношения с Загитовой
0