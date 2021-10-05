Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс рассказал о восстановлении после операции на запястье.

«Я двигаюсь вперед постепенно, день за днем и планирую сыграть в первом матче. Надеюсь на это. Я себя довольно хорошо чувствую. Стабильно прогрессирую. За последние несколько недель сумел продвинуться вперед, начал работать с шайбой, бросать. Чувствую себя комфортнее. И я тренируюсь с ребятами — это хороший знак для меня.

Контрольные матчи? Думаю, что это весьма полезно для меня по целому ряду соображений, но не уверен, что буду играть. Осталось несколько матчей. Надо посмотреть, как будет складываться ситуация на этой неделе.

Мне сейчас нужно физически восстановиться, выйти на уровень, когда я был здоров на 100%. И я определенно двигаюсь в этом направлении. Для этого нужно время, но я доволен результатом. Я еще не добился полностью того, к чему стремлюсь, но мне нравится, как проходит восстановление. Не все зависит только от меня в этом процессе, но я доволен тем, чего уже добился. Буду работать дальше и надеяться на лучшее», — цитирует Мэттьюса русскоязычный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне Мэттьюс провел 52 матча в НХЛ, набрав 66 (41+25) очков. Также на его счету 5 (1+4) очков в 7 играх плей-офф.