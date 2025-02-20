Мэттьюс: «Ни за что не пропущу финал Турнира четырех наций. Я буду готов»

Форвард сборной США Остон Мэттьюс рассказал о том, сыграет ли он в финале Турнира четырех наций против Канады.

«Чувствую себя намного лучше. Намного лучше. Кататься было не очень хорошо, поэтому мы с персоналом решили, что я пропущу матч со Швецией и просто сосредоточусь на том, чтобы чувствовать себя лучше. Определенно есть большой прогресс. Как я уже сказал, все определенно идет хорошо, и я чувствую себя намного лучше. Поэтому я ожидаю, что завтра буду чувствовать себя еще лучше. И я ни за что не пропущу финал. Я буду готов», — приводит слова Мэттьюса официальный сайт НХЛ.

Финал Турнира четырех наций между США и Канадой пройдет 21 февраля и начнется в 4:00 мск.