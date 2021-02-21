Мэттьюс проводит 300-й матч в НХЛ

«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Торонто».

Для форварда гостей Остона Мэттьюса эта игра стала трехсотой в НХЛ.

На счету 23-летнего американца 310 (174+136) очков в 300 матчах. В текущем сезоне форвард набрал 25 (16+9) очков в 17 матчах, не считая встречи с «Монреалем».