Мэттьюс о 3:7 от «Тампы»: «Они вышли на новый уровень, мы — нет. Все просто»

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс подвел итоги стартового матча серии плей-офф НХЛ против «Тампы» (3:7).

«Они вышли на новый уровень, мы — нет. Все просто. У нас был плохой старт, пошли удаления, а они очень хорошо играют в большинстве», — приводит слова Мэттьюса официальный сайт НХЛ.

Вторая игра состоится 21 апреля. Начало встречи — 2.00 по московскому времени.