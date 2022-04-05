Мэттьюс повторил рекорд «Торонто» и может побить лучший результат Овечкина

Лидер снайперской гонки-2021/22, нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс оформил хет-трик в ворота «Тампы» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ и добрался до отметки в 54 гола за сезон.

Результат форварда «Торонто» — лучший в НХЛ за последние 10 лет. С сезона-2011/12, когда Стивен Стэмкос достиг рубежа в 60 голов, никому не удавалось забросить 54 шайбы. В XXI веке больше Мэттьюса забивали только четыре нападающих: Павел Буре, Джонатан Чичу, Стивен Стэмкос и Александр Овечкин, которому и принадлежит рекорд века.

Хоккеисты, забивавшие больше 52 голов за сезон в XXI веке

Игрок Команда Сезон Матчи Голы Александр Овечкин Вашингтон 2007/08 82 65 Стивен Стэмкос Тампа-Бэй 2011/12 82 60 Павел Буре Флорида 2000/01 82 59 Александр Овечкин Вашингтон 2008/09 79 56 Джонатан Чичу Сан-Хосе 2005/06 82 56 Остон Мэттьюс Торонто 2021/22 64 54 Джо Сакик Каролина 2000/01 82 54 Яромир Ягр Рейнджерс 2005/06 82 54 Александр Овечкин Вашингтон 2014/15 81 53

За 13 матчей до окончания регулярного чемпионата Мэттьюс вплотную подобрался к лучшим результатам в карьере Джимми Карсона и Кевина Стивенса. Из представителей США больше забивал только Бретт Халл, на чей рекорд — 86 голов в сезоне-1990/91 — форварду «Торонто» вряд ли удастся замахнуться ни в этом чемпионате, ни в будущих.

Американские хоккеисты, забившие 50 голов за регулярный чемпионат

Игрок Команды Сезоны 50+ Бретт Халл Сент-Луис 5 (1989/90-72, 1990/91-86, 1991/92-70, 1992/93-54, 1993/94-57) Джон Леклер Филадельфия 3 (1995/96-51, 1996/97-50, 1997/98-51) Пэт Лафонтен Айлендерс, Баффало 2 (1989/90-54, 1992/93-53) Джереми Реник Чикаго 2 (1991/92-53, 1992/93-50) Кевин Стивенс Питтсбург 2 (1991/92-54, 1992/93-55) Кейт Ткачак Виннипег/Финикс 2 (1995/96-50, 1996/97-52) Бобби Карпентер Вашингтон 1 (1984/85-53) Джимми Карсон Лос-Анджелес 1 (1987/88-55) Джо Маллен Калгари 1 (1988/89-51) Майк Модано Даллас 1 (1993/94-50) Остон Мэттьюс Торонто 1 (2021/22-54)

Заодно Мэттьюс обогнал Дэйва Андрейчака и Гэри Лимана и повторил снайперский рекорд «кленовых листьев», который 40 лет удерживал Рик Вейв. По числу голов за «Торонто» Остон (253) вышел на девятое место, превзойдя Боба Пулфорда (251). От занимающего пятое место Вейва американца отделяет 46 шайб, от рекорд Матса Сундина — 167.

Игроки «Торонто», забивавшие больше 46 голов за сезон