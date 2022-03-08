Мэттьюс повторил рекорд клуба, забив 40 шайб в четвертый раз за шесть сезонов

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, отличившийся в матче регулярного чемпионата против «Коламбуса» (5:4), повторил клубный рекорд по числу сезонов с 40 и более шайбами.

Для 24-летнего американца это четвертый раз за шесть сезонов, когда он забил 40 голов. Такой же результат имеет нападающий Дэррил Ситтлер.

В этом сезоне Мэттьюс провел 53 матча, в которых набрал 72 (40+32) очка при показателе полезности «+12».

Добавим, что рекорд «Торонто» по количеству шайб за сезон принадлежит Рику Вэйву, который забил 54 гола в сезоне-1981/1982). Он три раза достигал отметки в 50 голов за сезон. То же самое удаволось еще Дэйву Андрейчуку и Гэри Лиману.