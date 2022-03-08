Мэттьюс повторил рекорд клуба, забив 40 шайб в четвертый раз за шесть сезонов
Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, отличившийся в матче регулярного чемпионата против «Коламбуса» (5:4), повторил клубный рекорд по числу сезонов с 40 и более шайбами.
Для 24-летнего американца это четвертый раз за шесть сезонов, когда он забил 40 голов. Такой же результат имеет нападающий Дэррил Ситтлер.
В этом сезоне Мэттьюс провел 53 матча, в которых набрал 72 (40+32) очка при показателе полезности «+12».
Добавим, что рекорд «Торонто» по количеству шайб за сезон принадлежит Рику Вэйву, который забил 54 гола в сезоне-1981/1982). Он три раза достигал отметки в 50 голов за сезон. То же самое удаволось еще Дэйву Андрейчуку и Гэри Лиману.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|56
|39
|17
|83
|2
|Рейнджерс
|56
|36
|20
|77
|3
|Питтсбург
|57
|34
|23
|77
|4
|Вашингтон
|57
|30
|27
|69
|5
|Коламбус
|57
|28
|29
|59
|6
|Айлендерс
|53
|21
|32
|50
|7
|Нью-Джерси
|56
|20
|36
|45
|8
|Филадельфия
|55
|17
|38
|44
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|56
|38
|18
|81
|2
|Тампа-Бэй
|55
|37
|18
|80
|3
|Торонто
|56
|36
|20
|76
|4
|Бостон
|57
|34
|23
|73
|5
|Детройт
|56
|24
|32
|54
|6
|Баффало
|58
|18
|40
|44
|7
|Оттава
|55
|19
|36
|43
|8
|Монреаль
|56
|15
|41
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|57
|41
|16
|87
|2
|Сент-Луис
|55
|32
|23
|71
|3
|Миннесота
|54
|32
|22
|67
|4
|Даллас
|55
|32
|23
|67
|5
|Нэшвилл
|55
|31
|24
|66
|6
|Виннипег
|56
|24
|32
|58
|7
|Чикаго
|57
|20
|37
|48
|8
|Аризона
|55
|16
|39
|36
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|55
|34
|21
|75
|2
|Лос-Анджелес
|58
|32
|26
|71
|3
|Вегас
|57
|32
|25
|68
|4
|Эдмонтон
|57
|30
|27
|64
|5
|Анахайм
|58
|27
|31
|63
|6
|Ванкувер
|57
|28
|29
|62
|7
|Сан-Хосе
|56
|24
|32
|55
|8
|Сиэтл
|58
|17
|41
|39
|8.03
|03:00
|
Баффало – Флорида
|1 : 6
|8.03
|03:00
|
Бостон – Лос-Анджелес
|2 : 3 ОТ
|8.03
|03:00
|
Коламбус – Торонто
|4 : 5
|8.03
|03:30
|
Айлендерс – Колорадо
|4 : 5
|8.03
|05:30
|
Калгари – Эдмонтон
|3 : 1
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|57
|79
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|56
|79
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|56
|77
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|53
|40
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|57
|38
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|56
|38
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|37
|1.93
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|26
|2.02
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|44
|2.11