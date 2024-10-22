Мэттьюс повторил достижения Александра Овечкина в НХЛ
«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Тампу» со счетом 5:2.
В составе «Мэйпл Ливз» заброшенной шайбой отметился форвард Остон Мэттьюс. Для 27-летнего американца эта 371-й гол в 588 матчах НХЛ. Он вошел в топ-10 игроков по голам в НХЛ в возрасте до 28 лет, сравнявшись с Александром Овечкиным. Рекорд по голам в возрасте до 28 лет принадлежит Уэйну Гретцки — 616 шайб в 744 играх.
В текущем сезоне Мэттьюс провел 6 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 5 (3+2) очков.
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|Рейнджерс
|5
|4
|1
|9
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|Вашингтон
|4
|3
|1
|6
|4
|Айлендерс
|5
|2
|3
|6
|5
|Питтсбург
|7
|3
|4
|6
|6
|Каролина
|4
|2
|2
|4
|7
|Коламбус
|5
|2
|3
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|8
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|5
|1
|4
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|3
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|Торонто
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|4
|2
|8
|3
|Бостон
|6
|3
|3
|7
|4
|Тампа-Бэй
|5
|3
|2
|6
|5
|Оттава
|5
|3
|2
|6
|6
|Монреаль
|6
|2
|4
|5
|7
|Баффало
|7
|2
|5
|5
|8
|Детройт
|5
|2
|3
|4
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|5
|5
|0
|10
|2
|Даллас
|6
|5
|1
|10
|3
|Юта
|6
|4
|2
|9
|4
|Миннесота
|5
|3
|2
|8
|5
|Сент-Луис
|6
|4
|2
|8
|6
|Чикаго
|6
|2
|4
|5
|7
|Колорадо
|6
|2
|4
|4
|8
|Нэшвилл
|5
|0
|5
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|5
|4
|1
|9
|2
|Лос-Анджелес
|6
|3
|3
|8
|3
|Сиэтл
|6
|4
|2
|8
|4
|Вегас
|6
|3
|3
|7
|5
|Ванкувер
|5
|2
|3
|6
|6
|Анахайм
|5
|2
|3
|5
|7
|Эдмонтон
|6
|2
|4
|4
|8
|Сан-Хосе
|6
|0
|6
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27.10
|22.10
|02:30
|
Торонто – Тампа-Бэй
|5 : 2
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