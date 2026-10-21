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Мэттьюс повторил достижение Павла Буре в своем 700-м матче НХЛ

Антон Роговский

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс забросил 436-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в своем 700-м матче. Он сравнялся с Павлом Буре по количеству голов к этой отметке.

Американский форвард отличился во втором периоде гостевого матча против «Коламбуса», который «Мэйпл Лифс» выиграли со счетом 6:2. Мэттьюс завершил встречу с голом и результативной передачей. Для капитана «Торонто» это был 700-й матч за карьеру в регулярных чемпионатах лиги.

По информации официального сайта «Торонто», Мэттьюс и Павел Буре делят шестое место в истории НХЛ по числу заброшенных шайб после первых 700 игр. Оба достигли отметки в 436 голов. Впереди находятся Уэйн Гретцки (589), Марио Лемье (580), Майк Босси (542), Бретт Халл (504) и Яри Курри (454).

Встреча также принесла Мэттьюсу 68-ю победную шайбу в карьере. Для клуба этот матч оказался вторым выигранным подряд. «Торонто» уступал после гола Джейка Кристиансена, но затем забросил шесть шайб, прежде чем соперник ответил еще одним взятием ворот.

Российский нападающий «Мэйпл Лифс» Кирилл Марченко отличился в большинстве против своей бывшей команды. Защитник Маршалл Рифай забил первый гол в НХЛ. Все исторические показатели относятся только к регулярным чемпионатам.

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Остон Мэттьюс
Павел Буре
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джекетс
ХК Торонто Мэйпл Лифс
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2 Оттава 12 8 4 16
3 Торонто 13 7 6 16
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