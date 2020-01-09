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Мэттьюс повторил достижение Овечкина

04:24
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«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Виннипег» (1:2, после второго периода). В составе хозяев отличился Остон Мэттьюс, для него это 30-й гол в сезоне. Он стал 15-м хоккеистом в истории лиги, забросившим не менее 30 шайб в течение первых четырех сезонов. Среди действующих игроков подобное достижение имеется у капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

22-летний Мэттьюс в 45 матчах набрал 53 (30+23) очка.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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