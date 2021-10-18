Мэттьюс после травмы сыграет в первом матче сезона против «Рейнджерс»
07:23
Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс сможет принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».
«Я взволнован. Наблюдать за играми не так уж и весело. Похоже, ребятам там очень весело, так что мне не терпится вернуться. Было хорошо проявить терпение и убедиться, что я чувствую себя полностью уверенным. Я действительно очень хочу выйти и сыграть», — приводит слова Мэттьюса официальный сайт НХЛ.
24-летний американец пропустил первые три матча «Торонто» в новом сезоне. Форвард восстанавливался после операции на запястье, которую он перенес 13 августа.
Матч «Торонто» — «Рейнджерс» пройдет 19 октября и начнется в 2:00 мск.
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