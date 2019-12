Мэттьюс попытался забить в стиле Свечникова. Получилось неудачно

«Торонто» принимает «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:0, после второго периода). Лидер канадской команды Остон Мэттьюс? в конце второго периода попытался забросить шайбу из-за ворот, но не смог этого сделать.

@AM34 trying to recreate Svechnikov's lacrosse goal like... pic.twitter.com/7AHhiekSXj