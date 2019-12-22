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Мэттьюс попытался забить в стиле Свечникова. Получилось неудачно

05:00
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«Торонто» принимает «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:0, после второго периода). Лидер канадской команды Остон Мэттьюс? в конце второго периода попытался забросить шайбу из-за ворот, но не смог этого сделать.

После того, как форвард «Каролины» Андрей Свечников дважды в текущем сезоне забросил из-за ворот, такой гол начали называть в его честь.

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