Мэттьюс попытался забить в стиле Свечникова. Получилось неудачно
05:00
«Торонто» принимает «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:0, после второго периода). Лидер канадской команды Остон Мэттьюс? в конце второго периода попытался забросить шайбу из-за ворот, но не смог этого сделать.
@AM34 trying to recreate Svechnikov's lacrosse goal like... pic.twitter.com/7AHhiekSXj— Matthew Foran (@matthew_foran) December 22, 2019
После того, как форвард «Каролины» Андрей Свечников дважды в текущем сезоне забросил из-за ворот, такой гол начали называть в его честь.
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