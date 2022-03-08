Мэттьюс первым среди игроков НХЛ забросил 40 шайб в сезоне-2021/22

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (5:4).

24-летний американец забросил шайбу на 18-й минуте. Для Мэттьюса это 40-я шайба в сезоне — он первым среди игроков НХЛ достиг этой отметки.

Мэттьюс забрасывает 40 или более шайб в третьем сезоне подряд (в четырех сезонах, если учитвать плей-офф). В текущем сезоне форвард набрал 72 (40+32) очка в 53 матчах.