Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс стал первой звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. В матче против «Анахайма» (5:4 ОТ) он набрал 3 (1+2) очка. Шайба стала для нападающего 40-й в нынешнем сезоне и по этому показателю он сравнялся с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным, разделив первое место в гонке снайперов.

Второй звездой выбран голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликинс. В игре против «Детройта» (2:0) вратарь отразил все 16 бросков по своим воротам. Мерзликинс сделал пятый «сухарь» в последних восьми матчах.

Третьей звездой назван нападающий «Миннесота» Юэль Эрикссон Эк. В матче против «Далласа» (3:2) он сделал дубль и стал автором победного гола.