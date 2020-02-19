Мэттьюс оторвался от Овечкина в снайперской гонке

«Торонто» проиграл «Питтсбургу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:5). В составе «Мэйпл Ливз» голом отметился Остон Мэттьюс. Для него эта 43-я заброшенная шайба в этом сезоне.

22-летний американец в снайперской гонке оторвался от Давида Пастрняка («Бостон»), на счету которого 42 гола, и Александра Овечкина («Вашингтон»), забросившего 40 шайб.