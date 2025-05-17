Мэттьюс отметился редким достижением шестом матче Кубка Стэнли с «Флоридой»

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс забросил шайбу в шестом матче второго раунда Кубка Стэнли с «Флоридой» (2:0).

Форвард стал вторым капитаном в истории «Мэйпл Лифс», забившим победный гол в матче серии, в котором клубу грозил вылет из плей-офф НХЛ. В 1976-м такой результат показал Дэррил Ситтлер.

27-летний Мэттьюс в этом розыгрыше плей-офф НХЛ набрал 11 (3+8) очков в 12 матчах.