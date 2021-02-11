Мэттьюс отметил важную роль Михеева в «Торонто»

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (4:2) поделился мнением об игре форварда Ильи Михеева.

Россиянин забил победный гол. Это его первая шайба в нынешнем сезоне.

«Михеев очень быстрый. Он постоянно напрягает чужую оборону, создает моменты, выходит из-под форчекинга. Илья и раньше мог забить, но то в перекладину попадал, то голкиперы делали какие-то невероятные спасения.

Я очень рад, что Илья наконец-то забил и прервал свою серию, — цитирует Мэттьюса сайт НХЛ. — Это поможет ему.

Михеев — важная часть нашей команды. Всегда вносит большой вклад в успех команды, и я думаю, вы очень скоро увидите и другие его голы».