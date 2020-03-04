НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Мэттьюс опередил Овечкина в снайперской гонке

08:40
Теги:

«Сан-Хосе» принимает «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2, третий период). В составе гостей отличился Остон Мэттьюс. Он забросил 46-ю шайбу в сезоне и вышел на второе место в снайперской гонке, опередив капитана «Вашингтона» Александра Овечкина (45). Лидером является форвард «Бостона» Давид Пастрняк, на его счету 47 голов.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир