Мэттьюс опередил Овечкина в снайперской гонке

«Сан-Хосе» принимает «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2, третий период). В составе гостей отличился Остон Мэттьюс. Он забросил 46-ю шайбу в сезоне и вышел на второе место в снайперской гонке, опередив капитана «Вашингтона» Александра Овечкина (45). Лидером является форвард «Бостона» Давид Пастрняк, на его счету 47 голов.