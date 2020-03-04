Мэттьюс опередил Овечкина в снайперской гонке
08:40
«Сан-Хосе» принимает «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2, третий период). В составе гостей отличился Остон Мэттьюс. Он забросил 46-ю шайбу в сезоне и вышел на второе место в снайперской гонке, опередив капитана «Вашингтона» Александра Овечкина (45). Лидером является форвард «Бостона» Давид Пастрняк, на его счету 47 голов.
Matthews makes no mistake!#LeafsForever pic.twitter.com/u11JbnVANC— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) March 4, 2020