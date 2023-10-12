Мэттьюс первым оформил хет-трик в новом сезоне НХЛ

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (6:5 Б). Он стал автором первого хет-трика в новом сезоне.

26-летний американец 8-й раз в своей карьере забросил три шайбы в одном матче.