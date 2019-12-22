Мэттьюс обошел Овечкина в снайперской гонке

«Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Детройт» — 4:1. Одним из главных героев встречи стал форвард канадской команды Остон Мэттьюс, набравший 3 (2+1) очка. Он вышел на третье место в снайперской гонке, опередив капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. Теперь на счету американца 23 гола.

Возглавляет снайперскую гонку Давид Пастрняк из «Бостона». В его активе 28 голов.

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