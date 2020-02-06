Мэттьюс обогнал Пастрняка в снайперской гонке и приблизился к Овечкину

«Рейнджерс» выиграли у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3). В составе канадской команды дубль оформил Остон Мэттьюс. На его счету 39 голов в текущем сезоне, американец вышел на второе место в снайперской гонке, опередив Давида Пастрняка из «Бостона». Лидером является капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (40).

Рекордный показатель для Мэттьюса — 40 шайб в сезоне-2016/17.