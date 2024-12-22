Мэттьюс из-за травмы пропустит матч с «Айлендерс»

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс не сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс», сообщается на официальном сайте лиги.

27-летний американец пропустит встречу из-за травмы. 30 ноября капитан «Мэйпл Ливз» вернулся в состав после 9 пропущенных матчей.

Матч «Торонто» — «Айлендерс» пройдет сегодня, 22 декабря и начнется в 3:00 мск.

В текущем сезоне Мэттьюс провел 24 матча в НХЛ и набрал 23 (11+12) очков.