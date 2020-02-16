Мэттьюс догнал Пастрняка и оторвался от Овечкина в снайперской гонке
06:06
«Оттава» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграла «Торонто» — 2:4. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Остон Мэттьюс, набравший 2 (1+1) очка. Он забил 42-й гол в сезоне и вышел на первое место в снайперской гонке, сравнявшись с нападающим «Бостона» Давидом Пастрняком.
Starting strong ?#LeafsForever pic.twitter.com/FzfnhBqmkm— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) February 16, 2020
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин — третий. У него 40 голов.
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