Мэттьюс догнал Пастрняка и оторвался от Овечкина в снайперской гонке

«Оттава» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграла «Торонто» — 2:4. Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Остон Мэттьюс, набравший 2 (1+1) очка. Он забил 42-й гол в сезоне и вышел на первое место в снайперской гонке, сравнявшись с нападающим «Бостона» Давидом Пастрняком.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин — третий. У него 40 голов.