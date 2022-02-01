Мэттьюс быстрее всех набрал 400 очков и установил рекорд «Торонто»

Капитан «Торонто» Остон Мэттьюс, оформивший хет-трик в матче регулярного чемпирната против «Нью-Джерси» (6:4), набрал 400 очков за карьеру в НХЛ. Как информирует NHL Public Relations, 24-летний американец сделал это быстрее любого игрока в истории «Торонто».

Хоккеисту потребовалось для этого 372 игры. Ранее рекорд принадлежал Силу Эппсу, который набрал 400 очков за первые 387 матчей в составе «Мэйпл Лифс».

В этом сезоне Мэттьюс провел 38 матчей, в которых набрал 49 (28+21) очков.