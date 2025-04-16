Мэттьюс быстрее Овечкина достиг отметки 400 голов в НХЛ

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс отметился голом в матче против «Баффало» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

27-летний американец достиг отметки 400 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, проведя 628 матчей. Он сделал это быстрее нынешнего рекордсмена лиги Александра Овечкина, который забил 400 голов за 634 игры.

Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и установил новый снайперский рекорд лиги 6 апреля в матче против «Айлендерс» в Нью-Йорке (1:4), обойдя Уэйна Гретцки (894). 14 апреля 39-летний россиянин отличился в домашней игре с «Коламбусом» (1:4) и обновил собственный снайперский рекорд, теперь на его счету 896 голов в регулярных чемпионатах.

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