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16 апреля, 09:14

Мэттьюс быстрее Овечкина достиг отметки 400 голов в НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс
Остон Мэттьюс.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс отметился голом в матче против «Баффало» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

27-летний американец достиг отметки 400 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, проведя 628 матчей. Он сделал это быстрее нынешнего рекордсмена лиги Александра Овечкина, который забил 400 голов за 634 игры.

Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и установил новый снайперский рекорд лиги 6 апреля в матче против «Айлендерс» в Нью-Йорке (1:4), обойдя Уэйна Гретцки (894). 14 апреля 39-летний россиянин отличился в домашней игре с «Коламбусом» (1:4) и обновил собственный снайперский рекорд, теперь на его счету 896 голов в регулярных чемпионатах.

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Александр Овечкин
Остон Мэттьюс
Хоккей
НХЛ
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 82 51 31 111
2 Каролина 82 47 35 99
3 Нью-Джерси 82 42 40 91
4 Коламбус 82 40 42 89
5 Рейнджерс 82 39 43 85
6 Айлендерс 82 35 47 82
7 Питтсбург 82 34 48 80
8 Филадельфия 82 33 49 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 82 52 30 108
2 Тампа-Бэй 82 47 35 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 82 45 37 97
5 Монреаль 82 40 42 91
6 Детройт 82 39 43 86
7 Баффало 82 36 46 79
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 82 56 26 116
2 Даллас 82 50 32 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 82 30 52 68
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 50 32 110
2 Лос-Анджелес 82 48 34 105
3 Эдмонтон 82 48 34 101
4 Калгари 82 41 41 96
5 Ванкувер 82 38 44 90
6 Анахайм 82 35 47 80
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 82 20 62 52
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Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
1. Лос-Анджелес - Эдмонтон
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Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
1. Тампа-Бэй - Флорида
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Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
0 - 0
1. Вегас - Миннесота
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Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
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Даллас - Колорадо
0 - 0
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2. Даллас - Колорадо
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Каролина - Нью-Джерси
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