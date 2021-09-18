Мэттью Ткачак заявил, что его брат пока не может договориться о новом контракте с «Оттавой»
22:48
Нападающий «Калгари» Мэттью Ткачак заявил, что его брат Брэди пока не может договориться о новом контракте с «Оттавой».
«Я держу руку на пульсе. Это семейной дело. Никто не хочет связываться с Ткачаками. Мы принимаем совместное решение.
Это линия Ткачаков. Отец долго вел переговоры. Я долго вел. Теперь настала очередь Брэди. Пока к соглашению стороны не близки.
Конечно, отец участвует в переговорах. Как и я. Брэди нужна помощь в этом деле. Он не был так настойчив, как мы в свое время. Но он все больше становится настоящим Ткачаком», — приводит слова Мэттью Sportsnet.
Напомним, что 21-летний Брэди Ткачак находится в статусе ограниченно свободного агента.
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