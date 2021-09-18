Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Мэттью Ткачак заявил, что его брат пока не может договориться о новом контракте с «Оттавой»

22:48
Теги:

Нападающий «Калгари» Мэттью Ткачак заявил, что его брат Брэди пока не может договориться о новом контракте с «Оттавой».

«Я держу руку на пульсе. Это семейной дело. Никто не хочет связываться с Ткачаками. Мы принимаем совместное решение.

Это линия Ткачаков. Отец долго вел переговоры. Я долго вел. Теперь настала очередь Брэди. Пока к соглашению стороны не близки.

Конечно, отец участвует в переговорах. Как и я. Брэди нужна помощь в этом деле. Он не был так настойчив, как мы в свое время. Но он все больше становится настоящим Ткачаком», — приводит слова Мэттью Sportsnet.

Напомним, что 21-летний Брэди Ткачак находится в статусе ограниченно свободного агента.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Емельяненко — Тарасов: смотреть прямую трансляцию боя
Александр Емельяненко — Артем Тарасов: где смотреть прямую трансляцию боя
Агаларов — лучший бомбардир, Пиняев и Соколов — первые ассисты. Молодежь атакует РПЛ!
Вратарь «Амура» сломал клюшку об борт после замены, едва не травмировав своих партнеров
Украинские спортсмены получают инструкции, как вести себя с россиянами
vs
0
Офсайд