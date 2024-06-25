Ткачак — о победе в Кубке Стэнли: «Я не могу в это поверить, не могу»

Нападающий «Флорида» Мэттью Ткачак поделился эмоциями от победы в Кубке Стэнли-2024. В финальной серии команда обыграла «Эдмонтон» (4-3).

«Это больше не сон, не мечта, а реальность, — цитирует Ткачака ESPN. — Я не могу в это поверить, не могу... Насколько хороши были эти два года. Я так благодарен этой команде. Это лучшее место, лучшие ребята. В том, что у нас есть, есть что-то действительно особенное».

«Пантерз» впервые за 31-летнюю историю выиграли Кубок Стэнли. В составе «Флориды» победителями стали россияне Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко.