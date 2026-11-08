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Шефер продлил рекорд НХЛ среди молодых игроков до 86 матчей с 20 минутами на льду

Дмитрий Сомов

Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер продлил до 86 матчей серию, в которой проводил на льду не менее 20 минут. 7 ноября в домашней игре с «Нью-Джерси» (4:5 ОТ) 19-летний канадец получил 23 минуты 37 секунд игрового времени и забросил шайбу в первом периоде.

Сайт «Айлендерс» назвал серию Шефера самой продолжительной в истории НХЛ среди хоккеистов не старше 20 лет с момента начала официального учета игрового времени в сезоне-1997/98. Для самого нью-йоркского клуба это самая длинная серия с тех пор, как Марк Штрайт провел 141 матч подряд с игровым временем не менее 20 минут в 2009-2011 годах.

Матч «Айлендерс» с «Девилз» стал для Шефера 98-м в карьере НХЛ. По подсчетам клуба, в 51 из этих игр он проводил на льду более 26 минут. Ни один другой хоккеист лиги на аналогичном отрезке карьеры не достиг отметки в 46 таких матчей, ближайший ориентир принадлежит Броку Фэйберу — 45.

В матче с «Нью-Джерси» защитник «Айлендерс» забросил пятую шайбу в сезоне, однако его команда упустила преимущество в счете 4:2. Гости отыгрались в основное время и победили в овертайме после гола Джека Хьюза.

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Мэттью Шефер
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 20 15 5 32
2 Нью-Джерси 19 13 6 26
3 Рейнджерс 20 11 9 23
4 Вашингтон 16 10 6 20
5 Айлендерс 17 7 10 18
6 Питтсбург 19 7 12 16
7 Филадельфия 21 5 16 16
8 Коламбус 16 7 9 14
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 18 13 5 27
2 Тампа-Бэй 18 12 6 26
3 Монреаль 18 11 7 26
4 Оттава 19 11 8 24
5 Флорида 19 10 9 22
6 Баффало 18 8 10 19
7 Торонто 20 8 12 18
8 Детройт 19 7 12 17
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 20 13 7 30
2 Нэшвилл 19 10 9 25
3 Колорадо 19 11 8 24
4 Даллас 17 10 7 22
5 Юта 19 10 9 21
6 Виннипег 19 8 11 19
7 Сент-Луис 18 8 10 18
8 Чикаго 18 4 14 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 20 14 6 31
2 Вегас 20 13 7 28
3 Анахайм 19 10 9 21
4 Сиэтл 17 9 8 19
5 Сан-Хосе 21 8 13 18
6 Калгари 19 8 11 17
7 Лос-Анджелес 16 5 11 12
8 Ванкувер 20 3 17 7
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13.11 03:00 Торонто – Миннесота - : -
13.11 03:00 Флорида – Детройт - : -
13.11 03:00 Оттава – Колорадо - : -
13.11 03:00 Коламбус – Тампа-Бэй - : -
13.11 03:00 Нью-Джерси – Вашингтон - : -
13.11 03:00 Бостон – Монреаль - : -
13.11 04:00 Чикаго – Баффало - : -
13.11 04:00 Даллас – Виннипег - : -
13.11 05:00 Юта – Сент-Луис - : -
13.11 06:00 Лос-Анджелес – Айлендерс - : -
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