Шефер продлил рекорд НХЛ среди молодых игроков до 86 матчей с 20 минутами на льду

Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер продлил до 86 матчей серию, в которой проводил на льду не менее 20 минут. 7 ноября в домашней игре с «Нью-Джерси» (4:5 ОТ) 19-летний канадец получил 23 минуты 37 секунд игрового времени и забросил шайбу в первом периоде.

Сайт «Айлендерс» назвал серию Шефера самой продолжительной в истории НХЛ среди хоккеистов не старше 20 лет с момента начала официального учета игрового времени в сезоне-1997/98. Для самого нью-йоркского клуба это самая длинная серия с тех пор, как Марк Штрайт провел 141 матч подряд с игровым временем не менее 20 минут в 2009-2011 годах.

Матч «Айлендерс» с «Девилз» стал для Шефера 98-м в карьере НХЛ. По подсчетам клуба, в 51 из этих игр он проводил на льду более 26 минут. Ни один другой хоккеист лиги на аналогичном отрезке карьеры не достиг отметки в 46 таких матчей, ближайший ориентир принадлежит Броку Фэйберу — 45.

В матче с «Нью-Джерси» защитник «Айлендерс» забросил пятую шайбу в сезоне, однако его команда упустила преимущество в счете 4:2. Гости отыгрались в основное время и победили в овертайме после гола Джека Хьюза.