Шефер продлил рекорд НХЛ среди молодых игроков до 86 матчей с 20 минутами на льду
Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер продлил до 86 матчей серию, в которой проводил на льду не менее 20 минут. 7 ноября в домашней игре с «Нью-Джерси» (4:5 ОТ) 19-летний канадец получил 23 минуты 37 секунд игрового времени и забросил шайбу в первом периоде.
Сайт «Айлендерс» назвал серию Шефера самой продолжительной в истории НХЛ среди хоккеистов не старше 20 лет с момента начала официального учета игрового времени в сезоне-1997/98. Для самого нью-йоркского клуба это самая длинная серия с тех пор, как Марк Штрайт провел 141 матч подряд с игровым временем не менее 20 минут в 2009-2011 годах.
Матч «Айлендерс» с «Девилз» стал для Шефера 98-м в карьере НХЛ. По подсчетам клуба, в 51 из этих игр он проводил на льду более 26 минут. Ни один другой хоккеист лиги на аналогичном отрезке карьеры не достиг отметки в 46 таких матчей, ближайший ориентир принадлежит Броку Фэйберу — 45.
В матче с «Нью-Джерси» защитник «Айлендерс» забросил пятую шайбу в сезоне, однако его команда упустила преимущество в счете 4:2. Гости отыгрались в основное время и победили в овертайме после гола Джека Хьюза.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|20
|15
|5
|32
|2
|Нью-Джерси
|19
|13
|6
|26
|3
|Рейнджерс
|20
|11
|9
|23
|4
|Вашингтон
|16
|10
|6
|20
|5
|Айлендерс
|17
|7
|10
|18
|6
|Питтсбург
|19
|7
|12
|16
|7
|Филадельфия
|21
|5
|16
|16
|8
|Коламбус
|16
|7
|9
|14
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|18
|13
|5
|27
|2
|Тампа-Бэй
|18
|12
|6
|26
|3
|Монреаль
|18
|11
|7
|26
|4
|Оттава
|19
|11
|8
|24
|5
|Флорида
|19
|10
|9
|22
|6
|Баффало
|18
|8
|10
|19
|7
|Торонто
|20
|8
|12
|18
|8
|Детройт
|19
|7
|12
|17
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|20
|13
|7
|30
|2
|Нэшвилл
|19
|10
|9
|25
|3
|Колорадо
|19
|11
|8
|24
|4
|Даллас
|17
|10
|7
|22
|5
|Юта
|19
|10
|9
|21
|6
|Виннипег
|19
|8
|11
|19
|7
|Сент-Луис
|18
|8
|10
|18
|8
|Чикаго
|18
|4
|14
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|20
|14
|6
|31
|2
|Вегас
|20
|13
|7
|28
|3
|Анахайм
|19
|10
|9
|21
|4
|Сиэтл
|17
|9
|8
|19
|5
|Сан-Хосе
|21
|8
|13
|18
|6
|Калгари
|19
|8
|11
|17
|7
|Лос-Анджелес
|16
|5
|11
|12
|8
|Ванкувер
|20
|3
|17
|7
|13.11
|03:00
|Торонто – Миннесота
|- : -
|13.11
|03:00
|Флорида – Детройт
|- : -
|13.11
|03:00
|Оттава – Колорадо
|- : -
|13.11
|03:00
|Коламбус – Тампа-Бэй
|- : -
|13.11
|03:00
|Нью-Джерси – Вашингтон
|- : -
|13.11
|03:00
|Бостон – Монреаль
|- : -
|13.11
|04:00
|Чикаго – Баффало
|- : -
|13.11
|04:00
|Даллас – Виннипег
|- : -
|13.11
|05:00
|Юта – Сент-Луис
|- : -
|13.11
|06:00
|Лос-Анджелес – Айлендерс
|- : -