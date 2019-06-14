Мэтт Нисканен: "В составе "Филадельфии" есть опасные ребята"

Защитник "Филадельфии" Мэтт Нисканен поделился ощущениями от новой команды. Он был обменян из "Вашингтона" на Радко Гудаса.

- Мне всегда нравилась эта команда, – приводятся слова Нисканена в Твиттере клуба. - В ее составе есть опасные ребята. Было непросто играть против "Флайерз". Эта команда хорошо организована, показывает жесткий хоккей.

Вижу перспективы, представляю себя хорошим партнером для одного из этих молодых парней. Думаю, смогу влиться в эту группу, которая умеет кататься и двигать шайбу. Рад новому вызову.

В сезоне 2018/19 32-летний Нисканен набрал 25 (8+17) очков в 80 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности "-3". В семи матчах плей-офф хоккеист отметился двумя голевыми передачами.