Мэтт Мюррей: «Питтсбургу» важно вновь добиться победы в Кубке Стэнли»

Вратарь «Питтсбурга» Мэтт Мюррей поделился ожиданиями от нового сезона в Национальной хоккейной лиге. В прошлом «пингвины» вылетели в первом раунде плей-офф, не выиграв ни одного матча.

— Любая неудача заставляет работать еще больше, чтобы вернуться на вершину, — цитируют «Известия» Мюррея. — Для нас важно вновь добиться победы в Кубке Стэнли и принести славу клубу. Уверен, все этого хотят, потому что такие успехи — лучшее, что может быть в хоккее. Такое никому не надоест — ни мне, ни Малкину, ни Кросби, ни Летангу, ни кому-либо еще из нашей команды. Даже если кто-то уже выиграл по два-три трофея.

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