Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Мэтт Каллен объявил о завершении карьеры, сообщается в Твиттере "Питтсбурга". Он провел в лиге 21 сезон и сыграл 1516 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 731 очко – 266 шайб и 465 результативных передач.

В 2006 году он победил в Кубке Стэнли с "Каролиной", в 2016 и 2017 с "Питтсбургом". Также он выступал за "Анахайм", "Флориду", "Рейнджерс", "Оттаву", "Миннесоту" и "Нэшвилл".

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