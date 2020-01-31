Мэтт Дюшен: «Нэшвилл» опустился на самое дно, а теперь поднимается»

Нападающий «Нэшвилла» Мэтт Дюшен подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (6:5 Б).

— Можно сказать, что мы опустились на самое дно, а теперь поднимаемся и знаем, что лучшее ждет нас впереди, — приводит слова Дюшена официальный сайт НХЛ. — Мы работаем и отлично себя чувствуем, а эти две победы заражают нас энтузиазмом и придают уверенности перед субботней встречей с «Вегасом».

«Нэшвилл» с 55 очками занимает девятое место в Западной конференции.