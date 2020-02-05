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Мэтт Дамба о победной шайбе в овертайме: «Давно ждал этого гола»

11:38
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Защитник «Миннесоты» Мэтт Дамба поделился своими эмоциями после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (3:2 ОТ). В его активе победная шайба в овертайме.

— Конечно, в овертайме забивать очень приятно, но вообще я давно ждал этого гола, — цитирует Дамбу официальный сайт НХЛ. — Чувство замечательное. Я старался об этом не думать, но сейчас, когда засуха позади... Да, это очень приятно.

Для защитника шайба стала первой за 34 матча — с 12 ноября. Также дублем отметился Кевин Фиала, а вратарь Алекс Стэлок сделал 27 сэйвов.

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