Мэтт Дамба о победной шайбе в овертайме: «Давно ждал этого гола»

Защитник «Миннесоты» Мэтт Дамба поделился своими эмоциями после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (3:2 ОТ). В его активе победная шайба в овертайме.

— Конечно, в овертайме забивать очень приятно, но вообще я давно ждал этого гола, — цитирует Дамбу официальный сайт НХЛ. — Чувство замечательное. Я старался об этом не думать, но сейчас, когда засуха позади... Да, это очень приятно.

Для защитника шайба стала первой за 34 матча — с 12 ноября. Также дублем отметился Кевин Фиала, а вратарь Алекс Стэлок сделал 27 сэйвов.