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Сегодня, 11:44

Форвард «Миннесоты» Мэтт Болди — о Капризове: «Его умение забивать зашкаливает»

Виталий Косик
Корреспондент
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Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Миннесоты» Мэтт Болди высказался об игре своего одноклубника Кирилла Капризова.

«Не секрет, что Кирилл — наш лучший игрок, наш лучший нападающий. То, как он забивает и создает моменты для нас, просто зашкаливает. Поэтому то, что он получил травму, отстойно, но ребята должны активизироваться. Я думаю, что каждый мужчина в нашей команде сделал это. Мы отлично провели последние несколько матчей и будем очень рады его возвращению», — приводит слова Болди The Athletic.

В текущем сезоне 25-летний россиянин сыграл за «Миннесоту» 65 матчей и набрал 74 (39+35) очка. 10 марта форвард получил травму и не может принимать участия в матчах команды.

Его команда располагается на 4-й строчке в турнирной таблице НХЛ, набрав 88 очков за 70 матчей.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
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«Сиэтл» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 68 45 23 98
2 Нью-Джерси 70 45 25 97
3 Рейнджерс 70 41 29 92
4 Айлендерс 71 36 35 80
5 Питтсбург 69 34 35 78
6 Вашингтон 71 33 38 73
7 Филадельфия 69 25 44 62
8 Коламбус 69 21 48 49
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 69 53 16 111
2 Торонто 69 42 27 93
3 Тампа-Бэй 71 42 29 90
4 Флорида 69 35 34 77
5 Баффало 69 33 36 72
6 Оттава 69 33 36 71
7 Детройт 68 30 38 69
8 Монреаль 70 27 43 60
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 70 38 32 89
2 Миннесота 70 40 30 88
3 Колорадо 68 40 28 86
4 Виннипег 71 39 32 81
5 Нэшвилл 68 34 34 76
6 Сент-Луис 69 31 38 67
7 Аризона 70 27 43 65
8 Чикаго 69 24 45 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 70 43 27 92
2 Лос-Анджелес 70 40 30 90
3 Эдмонтон 70 39 31 86
4 Сиэтл 69 38 31 83
5 Калгари 70 31 39 77
6 Ванкувер 69 31 38 67
7 Анахайм 70 23 47 56
8 Сан-Хосе 70 19 51 52
Результаты / календарь
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20.03 02:00
Тампа-Бэй – Нью-Джерси
 2 : 5
20.03 02:00
Сент-Луис – Виннипег
 3 : 0
20.03 02:00
Рейнджерс – Нэшвилл
 7 : 0
20.03 03:00
Анахайм – Ванкувер
 1 : 2
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Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 68 104
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 71 100
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 70 58
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 69 48
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 68 46
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 42 1.97
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 32 2.04
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

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