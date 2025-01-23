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Сегодня, 04:41

Мерзликинс и Мэттьюс перепутали клюшки и заработали удаления

Евгений Козинов
Корреспондент
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Остон Мэттьюс с вратарской клюшкой.

На 7-й минуте первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» — «Торонто» голкипер «Блю Джэкетс» Элвис Мерзликинс и нападающий «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс заработали по двухминутному штрафу.

Во время атаки на ворота «Коламбуса» вратарь завладел клюшкой форварда, который быстро схватил лежащую на льду клюшку голкипера, но заметив подмену, выбросил ее.

Тем не менее, Мэттьюс получил удаление за «Опасное снаряжение», а Мерзликинс — за «Задержку клюшки соперника».

Остон Мэттьюс
Элвис Мерзликинс
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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НХЛ, расписание и результаты 23 января: «Торонто» — «Коламбус», «Лос-Анджелес» — «Флорида» и другие
Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 47 32 15 69
2 Каролина 48 29 19 61
3 Нью-Джерси 49 26 23 58
4 Коламбус 47 22 25 51
5 Рейнджерс 47 23 24 50
6 Филадельфия 48 22 26 50
7 Питтсбург 49 20 29 48
8 Айлендерс 46 19 27 45
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 48 30 18 62
2 Флорида 48 28 20 59
3 Тампа-Бэй 46 25 21 53
4 Оттава 47 24 23 52
5 Монреаль 47 24 23 52
6 Бостон 48 23 25 52
7 Детройт 47 21 26 47
8 Баффало 47 18 29 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 48 31 17 65
2 Миннесота 47 28 19 60
3 Даллас 47 29 18 59
4 Колорадо 48 28 20 57
5 Сент-Луис 48 23 25 50
6 Юта 46 20 26 47
7 Нэшвилл 46 17 29 41
8 Чикаго 47 15 32 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 47 29 18 62
2 Эдмонтон 47 29 18 61
3 Лос-Анджелес 44 25 19 55
4 Калгари 45 22 23 51
5 Ванкувер 46 20 26 50
6 Сиэтл 48 21 27 45
7 Анахайм 47 18 29 42
8 Сан-Хосе 50 14 36 34
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Нью-Джерси – Бостон
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Торонто – Коламбус
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