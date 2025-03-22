Меркулов забросил 14-ю шайбу в сезоне АХЛ за фарм-клуб «Бостона»

«Провиденс» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Лихай-Уэлли» со счетом 10:2.

В составе фарм-клуба «Бостона» форвард Георгий Меркулов отметился 2 (1+1) очками, вратарь фарм-клуба «Питтсбурга» Сергей Мурашов вышел на третий период и отразил 12 бросков из 15.

В текущем сезоне 24-летний россиянин провел 53 матча в АХЛ, в которых набрал 50 (14+36) очков.