Меркулов забил победный гол в матче за фарм-клуб «Бостона»

«Провиденс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Уилкс-Берри» со счетом 5:4.

В составе фарм-клуба «Бостона» форвард Георгий Меркулов забросил победную шайбу и был признан первой звездой встречи.

В текущем сезоне 24-летний россиянин провел 46 матчей в АХЛ, в которых набрал 42 (13+29) очка.