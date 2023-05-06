Меркулов вместе с фарм-клубом «Бостона» вылетел из плей-офф АХЛ

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«Привиденс» в четвертом матче второго раунда плей-офф АХЛ уступил «Хартфорду» со счетом 0:4.

Российский форвард фарм-клуба «Бостона» Георгий Меркулов завершил встречу с показателем полезности «-1».

«Хартфорд» выиграл серию со счетом 3-1 и вышел в четвертьфинал плей-офф АХЛ.