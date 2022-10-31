Меркулов сделал две результативные передачи в матче за фарм-клуб «Бостона»

«Провиденс Брюинз» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил в серии буллитов «Спрингфилду» со счетом 2:3.

В составе фарм-клуба «Бостона» российский форвард Георгий Меркулов оформил две результативные передачи, однако не реализовал бросок в серии буллитов.

В текущем сезоне Меркулов провел 8 матчей в АХЛ, в которых набрал 8 (4+4) очков.