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Сегодня, 10:11

Меркулов оформил две результативные передачи в матче за фарм-клуб «Бостона» в АХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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«Провиденс» в матче регулярного чемпионата АХЛ дома обыграл «Бриджпорт» со счетом 5:3.

В составе фарм-клуба «Бостона» форвард Георгий Меркулов сделал две результативные передачи.

В текущем сезоне 24-летний россиянин провел 22 матча в АХЛ и набрал 21 (5+16) очко.

АХЛ
ХК Бостон Брюинз
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1 Вашингтон 28 20 8 42
2 Нью-Джерси 32 19 13 41
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4 Филадельфия 30 14 16 32
5 Рейнджерс 28 15 13 31
6 Айлендерс 31 12 19 31
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8 Коламбус 29 12 17 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 29 18 11 38
2 Флорида 30 18 12 38
3 Бостон 31 15 16 33
4 Тампа-Бэй 27 15 12 32
5 Оттава 29 14 15 30
6 Детройт 29 11 18 26
7 Баффало 29 11 18 26
8 Монреаль 29 11 18 25
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 31 21 10 43
2 Миннесота 29 19 10 42
3 Даллас 28 17 11 34
4 Колорадо 31 17 14 34
5 Юта 29 13 16 31
6 Сент-Луис 30 14 16 30
7 Нэшвилл 30 8 22 22
8 Чикаго 29 9 20 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 29 19 10 41
2 Лос-Анджелес 29 17 12 37
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4 Ванкувер 28 15 13 35
5 Калгари 30 14 16 33
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7 Сан-Хосе 32 11 21 27
8 Анахайм 28 10 18 24
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