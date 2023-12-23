Меркулов набрал три очка и стал первой звездой матча за фарм-клуб «Бостона»

«Провиденс» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Рочестер» со счетом 6:3.

В составе фарм-клуба «Бостона» российский форвард Георгий Меркулов набрал 3 (2+1) очка и был признан первой звездой встречи. Российский защитник фарм-клуба «Баффало» Никита Новиков отметился результативной передачей.

В текущем сезоне 23-летний Меркулов провел 29 матчей в АХЛ, в которых набрал 28 (13+15) очков. У 20-летнего Новикова 10 (0+10) очков в 22 встречах.