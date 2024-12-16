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Сегодня, 03:29

Меркулов набрал два очка и стал третьей звездой матча за фарм-клуб «Бостона»

Сергей Разин
корреспондент
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«Провиденс» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Хартфорд» со счетом 5:2.

В составе фарм-клуба «Бостона» форвард Георгий Меркулов набрал 2 (1+1) очка и был признан третьей звездой встречи.

В текущем сезоне 24-летний россиянин провел 23 матча в АХЛ, в которых набрал 23 (6+17) очка.

АХЛ
ХК Бостон Брюинз
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8 Коламбус 30 12 18 29
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2 Флорида 31 18 13 38
3 Бостон 32 16 16 35
4 Тампа-Бэй 28 16 12 34
5 Оттава 30 15 15 32
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Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 32 22 10 45
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