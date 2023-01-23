Меркулов набрал 25-е очко за фарм-клуб «Бостона» в АХЛ

«Провиденс» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Хартфорду» со счетом 3:4.

В составе фарм-клуба «Бостона» Георгий Меркулов отметился результативной передачей.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 35 матчей в АХЛ, в которых набрал 25 (7+18) очков.