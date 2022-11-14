Меркулов набрал 12-е очко за фарм-клуб «Бостона» в АХЛ

«Провиденс» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Шарлотт» со счетом 5:3.

В составе победителей форвард фарм-клуба «Бостона» Георгий Меркулов отличился результативной передачей.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 11 матчей в АХЛ, в которых набрал 12 (4+8) очков.