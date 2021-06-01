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Мэр Монреаля выиграл пари у мэра Торонто

09:23
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Мэр Торонто Джон Тори выиграл пари у мэра Монреаля Валери Плант на результат серии плей-офф Кубка Стэнли между одноименными командами.

Политики поспорили еще две недели назад.

«Впервые за 42 года «Торонто» и «Монреаль» встречаются в плей-офф Кубка Стэнли. Рад заключить пари с мэром Монреаля Валери Плант», — написал тогда Тори в «Twitter.

По условиям пари каждый мэр пожертвовал 500 долларов в благотворительный фонд своей команды.

Мэр проигравшего города должен был пожертвовать еще 500 долларов в благотворительный фонд команде-победителю. Кроме того, проигравший должен отправить в мэрию победителя лучшее местное пиво и продукты, а также поднять флаг победившей команды над зданием администрации.

Напомним, сегодня «Монреаль» оформил выход во второй раунд Кубка Стэнли, в седьмом матче победив «Торонто» (3:1, 4-3 в серии).

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей